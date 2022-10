Ce mardi, le match Ajax – Napoli pour le compte de la 3e journée de groupe de l’UEFA Champions League promet. Emmené par son virevoltant milieu de terrain camerounais, Napoli est dans une forme resplendissante. Le club a donné le ton dès la première journée en étrillant Liverpool 4 buts contre 1. Sur la pelouse des Glasgow Rangers, il a confirmé (0-3).

En Serie A aussi, les Partenopei sont leaders et restent sur quatre victoires consécutives. Ce week-end, grâce à un doublé du meilleur milieu de terrain de Serie A, une victoire de 3-1 a scellé la rencontre contre Torino. Avant Torino, la Lazio (1-2), la Spezia (1-0), le Milan AC (1-2) sont passés à la trappe.

Pour ce match Ajax – Napoli, le coach Spalletti est confiant et veut rester humble. Il estime que « ce sera un défi passionnant contre un club qui a une histoire importante (…) Pour devenir grand, il faut jouer contre de grands adversaires. Demain (ce mardi, ndlr) ».

Ajax Amsterdam connait une séquence difficile. Battu lors de la 2e journée de groupe par Liverpool, ils n’ont pas connu de victoire depuis lors, en trois matchs. Et pourtant, le club a débuté la saison sur une série de six victoires. Il faut dire que cette équipe a connu une intersaison très agitée. Plusieurs éléments ont quitté dont le coach, Erik Ten Hag. Habitué à se séparer de ses meilleurs éléments puisque la politique du club est le développement, la cru de cette année tarde à éclore. Mais cela peut n’être que passager. Zambo Anguissa et ses coéquipiers ne souhaitent pas qu’ils se reveillent lors de ce match important.

Ajax – Napoli ce sera à suivre sur Camfoot.com.