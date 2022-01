Côte d’Ivoire - Algérie : 3-1

Le piège s’est refermé sur l’Algérie. Les champions en titre sortent de la compétition sans gagner le moindre match. Comme la Côte d’Ivoire en 2017. Le match a été d’une qualité exceptionnelle et même la pelouse du Stade de Japoma s’était mise à niveau. Les clubs européens de l’armada algérienne vont cependant être heureux. Ils vont récupérer leurs joueurs bien plus tôt que prévu. La ci a fait un gros match et était bien préparée.