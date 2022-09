En déplacement à Antananarivo dimanche, le représentant du Cameroun en Coupe de la CAF s’est incliné devant Elgeco de Madagascar (1-0). Résultat : PWD de Bamenda n’ira pas plus loin que le premier tour préliminaire.

Tenu en échec 1-1 au match aller à Bafoussam, PWD de Bamenda était condamné à un exploit dimanche au stade Barea Mahamasina à Antananarivo à Madagascar. Mais face à une équipe d’Elgeco Plus solide défensivement et téméraire offensivement, les Abakwa Boys sont passés à côté de leur sujet.

Our CAF Confederation cup journey is cut short pic.twitter.com/WeI1OMWLo3 — PWD Social Football club of Bamenda (@pwd_bamenda) September 18, 2022

Résultat : une défaite 1-0 et une élimination au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF). La faute non seulement à un but de Gilles Razafimaro (32e) et à une attaque camerounaise inoffensive.