Quand ce n’est pas le Cameroun la cible, c’est le Maroc. La cérémonie d’ouverture de la 7ᵉ édition du CHAN a eu lieu ce vendredi 13 janvier 2023, au stade Nelson Mandela de Baraki, à Alger. Un événement exploité par la junte au pouvoir en Algérie, comme il est désormais une habitude, son venin sur le Maroc.

Le régime algérien a apprêté des bus pour remplir le stade avec des personnes embrigadées qui n’ont pas cessé, tout au long de la cérémonie et durant le match d’ouverture Algérie-Libye, d’insulter les Marocains, alors ceux-ci n’avaient rien à voir avec la rencontre.

Ce public, visiblement chauffé par la propagande du régime d’Alger, a scandé «donnez-lui des bananes, donnez-lui des bananes, le Marocain est un animal». Ces cris haineux, racistes et insupportables ont été scandés devant Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football association (FIFA), qui a fait de la lutte contre la haine et le racisme dans les stades l’une des priorités de l’instance qu’il dirige. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, était également présent.

CHAN 2023: devant Infantino et Motsepe, l’Algérie politise la compétition

Il faut savoir qu’il ne se passe pas une journée sans que les chaînes de télévision publiques algériennes ne consacrent des programmes à des sujets de propagande, hostiles au Maroc. Dans un JT de 26 minutes, 10 à 12 minutes sont allouées quotidiennement à la désinformation sur le Royaume. A force de matraquer, il faut bien croire que la junte a réussi à embrigader certaines franges de la population algérienne. C’est le triste résultat de ces campagnes haineuses contre le peuple voisin qu’il nous a été donné de voir au stade Nelson Mandela.

La mascarade est allée plus loin lorsque le plus opportuniste et moins crédible des petits-fils de Nelson Mandela, Zwelivelile Mandla Mandela, a pris la parole pour inciter les terroristes du Polisario au combat.

