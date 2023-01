Marcus Rashford : qui d’autre ? L’attaquant de Manchester United a inscrit le 16e but d’une saison étincelante. Et ce fut un but sismique dans le derby qui a offert à l’équipe d’Erik ten Hag une victoire mémorable.

C’est Alejandro Garnacho, entré en jeu quelques minutes plus tôt, qui a préparé le but de la victoire. Il a feinté, s’est retourné dans la surface de Manchester City avant d’envoyer un superbe ballon à Rashford qui n’allait pas le manquer.

Un peu plus tôt, Pep Guardiola était heureux de l’ouverture du score de Jack Grealish. Il l’a salué par un sourire insolent et un coup de poing en l’air. Peut-être satisfait de sa décision de faire entrer l’ailier seulement trois minutes auparavant ?

La fiche de Manchester United de Rashford contre Manchester City

Premier League Manchester United 2 1 Manchester City

Ce but, inscrit à l’heure de jeu, posait un défi à United : après avoir dominé pendant de longues minutes ce 189e derby, pourraient-ils retrouver leur sang-froid et revenir dans la partie ?

La réponse a été un oui retentissant à la première et à la deuxième question. Ils ont d’abord célébrer l’égalisation de Bruno Fernades. Casemiro effectuait une belle passe dans le dos de City. Rashford était hors-jeu mais n’a pas touché le ballon et Fernandes s’est précipité et a marqué. Le drapeau de l’assistant a d’abord été braandi. Fernandes, furieux, a protesté auprès de l’arbitre assistant. Mais, après vérification du VAR, le but était jugé légal, à la grande joie de United.

Un but encore meilleur a suivi, pratiquement dans la foulée. Et c’est Rashford qui a mis le feu à Old Trafford. Les spectateurs se sont levés et ont acclamé l’incroyable renversement de la situation. Ils ont célébré la manière avec laquelle l’équipe de Ten Hag avait refusé de se laisser intimider par les champions en titre.