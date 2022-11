La Serbie a une carte à jouer dans un groupe homogène sur le papier. Plusieurs joueurs d’envergure peuvent porter les Serbes vers une qualification en huitièmes de finale du Mondial qatari.

La gâchette : Aleksandar Mitrovic

Aleksandar Mitrovic, 28 ans, a été le héros de la qualification de la Serbie aux dépens du Portugal. L’attaquant de Fulham est l’actuel meilleur buteur en sélection (50 buts en 76 sélections). Il a un abattage exceptionnel sous le maillot de sa nation et se bat jusqu’à la fin.

Il pourrait s’élever comme la surprise de ce groupe permettant aux Serbes de rallier la phase à élimination directe. Mitrovic peut aisément marquer de la tête comme des deux pieds tout en puissance. Un profil de pivot intéressant.

La star : Dušan Tadić

Le chef d’orchestre. Depuis qu’il a été replacé en position de numéro 10 par son ancien sélectionneur Slavoljub Muslin, avant la Coupe du monde 2018, Dušan Tadić, devenu capitaine de l’équipe serbe, est l’élément offensif essentiel de l’équipe de Dragan Stojković. Si le sélectionneur utilise plusieurs dispositifs et éléments offensifs, Dušan Tadić ne sort jamais du onze de départ et toute l’équipe est construite autour de lui. Auteur d’une incroyable performance avec l’Ajax Amsterdam sur la pelouse du Real Madrid, en 2019 (4-1), Dušan Tadić avait éclaté aux yeux du grand public. Aujourd’hui âgé de 33 ans, il a perdu en efficacité avec le club ajacide, mais reste la star de la Serbie, sur laquelle tout l’effectif s’appuie.

L’attraction : Dušan Vlahović

Révélation de la saison 2020-21 avec la Fiorentina, Dušan Vlahović est rapidement devenu un grand attaquant de Serie A. Mais il bascule dans une autre dimension à l’hiver 2022, lorsqu’il rejoint la Juventus de Turin pour un cout total de 150 M€, devenant ainsi le transfert le plus élevé d’un mercato d’hiver du championnat d’Italie. Le buteur de 22 ans est alors devenu l’étoile montante de son pays, qui attend grandement de lui pour le Mondial 2022. Avec 16 sélections depuis 2020, il a déjà inscrit 8 buts, dont cinq sur les six derniers matches avec la Serbie. Il pourrait également profiter de l’événement pour attirer le regard des plus grands clubs d’Europe.