Que le football est cruel. Après avoir disputée une rencontre de coeur contre la France, la Tunisie a cru qu’elle avait fait le plus dur. Dans ce groupe D promis à la France et au Danemark, l’Australie a forcé la note pour rejoindre les champions en titre au second tour.

Le scénario de cette troisième journée était simple et chacune des équipe pouvait se qualifier. Il est vrai que le sort de la Tunisie ne dépendait plus d’elle après sa défaite lors de la première journée contre l’Australie. Il faut bien le dire, contre le cours du jeu.

Le représentant africain a rendu une belle copie et a fait son match en battant la France par 1 but à 0, mercredi à Education City Stadium.

L’unique but de la rencontre a été inscrit par Wahbi Khazri à la 58e minute.

Cependant, l’Australie avait un autre plan. Contre le Danemark, leur plan de jeu était simplement parfait. Ils n’ont laissé que trois minutes d’espoir aux Tunisiens après leur but contre la France. À la 63e minute, ils clouent le Danemark qui ne trouvera finalement pas de solutions.

C’est une performance très honorable pour la Tunisie qui sort de la compétition avec une fiche de une victoire, un match nul et une défaite.

C’est une fierté pour l’Afrique.