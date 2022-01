CAN 2021 : la Tunisie efface les doutes et écrase la Mauritanie

Après une première sortie manquée devant le Mali (0-1), la Tunisie s’est remise à l’endroit en disposant de la Mauritanie (4-0) dimanche 16 janvier 2022 à Limbé dans le groupe F de la CAN 2022. Les Aigles restent en course pour une place en huitièmes de finale au moment où la Mauritanie quitte déjà la CAN.

Pendant longtemps, le sélectionneur des Mourabitounes Didier Gomes Da Rosa et ses hommes s’en voudront certainement de leur entame catastrophique face à la Tunisie. Dix minutes d’errements fatales qui leur coûtent cher et les éliminent de la CAN dès leur deuxième match. Les Mauritaniens ont été en effet cueillis à froid dès la 4e minute par l’ouverture du score de Hamza Mathlouthi. Le défenseur a hérité du ballon à l’entrée de la surface et, d’une frappe pure, à mi-hauteur, a battu Babacar Diop. Sonnés d’entrée les Mauritaniens vont l’être encore plus, moins de cinq minutes plus tard, par le but de Wahbi Khazri qui profite d’une défense à la rue pour ajuster une nouvelle fois Diop (8e).

Frustrés par leur défaite face au Mali (0-1), les Aigles de Carthage ne pouvaient pas rêver d’une meilleure entame de match. En face, groggy, Da Rosa se résout à changer son plan de jeu. La défense à cinq est abandonnée et le premier changement intervient dès la 14e minute avec l’entrée en jeu de Mohamed Soueid (milieu) à la place d’Aly Abeid (défenseur). Les Mourabitounes sonneront bien la révolte avec notamment une belle occasion d’Oumar Camara (25e), mais sans plus inquiéter les Tunisiens.

Intenable Khazri…

Malgré les cinq changements de Da Rosa, les Mourabitounes ne parviendront jamais à marquer ce but qui aurait pu les relancer dans ce match, et le doublé de Khazri (64e) venait définitivement sceller le succès des hommes de Mondher Kebaier. La rencontre prend même des allures de correction avec un quatrième but de Jaziri bien servi par l’intenable Wahbi Khazri (66e). Un doublé et une passe décisive, le joueur de Saint-Etienne s’est d’ailleurs vu remettre le trophée d’homme du match à la fin de la rencontre. Avec désormais 24 réalisations en sélection, Khazri devient le deuxième meilleur buteur des Aigles de Carthage (loin) derrière Issam Jemâa (36 buts). La déroute aurait même pu être pire si le revenant Youssef Msakni, entré à la 79e minute, n’avait pas raté son penalty (90e).

Cette victoire permet donc à la Tunisie de se relancer avant la troisième et dernière journée face à la Gambie qui la devance d’un point. La Mauritanie, elle, est éliminée avec ce revers qui lui ôte tout espoir de finir meilleure troisième même en cas de succès face au Mali lors de la dernière journée. Avec trois points, elle serait toujours en effet devancée par la Tunisie à la différence de but particulière, même en cas de défaite des Aigles…