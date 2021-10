CAN 2021 : la signature de l’Accord-cadre reportée

Le rendez-vous tant attendu de ce mardi n’aura pas lieu comme convenu. Le vol de la délégation de la Confédération africaine de football (CAF) attendue au Cameroun connaît un retard. Veron Mosengo-Omba et ses collaborateurs arrivent finalement dans la capitale camerounaise ce soir à 21H30 GMT. Le secrétaire générale de la CAF et l’équipe qui l’accompagne mettront ensuite le cap sur Garoua mercredi. Suivra ensuite une visite des installations de Buea et Limbe. La signature de l’Accord-cadre aura donc officiellement lieu ce vendredi 22 octobre à Yaoundé, selon le département de la communication du ministère des Sports.