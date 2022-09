L’équipe du Cameroun affrontait l’Ouzbékistan ce vendredi pour son premier match amical de cette fenêtre FIFA. Menés 1-0 dès la 24e minute, les Lions indomptables ont été battus 2-0.

Un sacré avertissement ! Les Lions indomptables se sont inclinés ce vendredi au stade de Goyan face à l’Ouzbékistan (2-0), à l’occasion de leur premier match amical de cette fenêtre FIFA. Punie en début de rencontre, l’équipe nationale du Cameroun n’a jamais réussi à revenir au score. La voilà qui se retrouve (déjà) au pied du mur, à près de deux mois du début de la Coupe du monde au Qatar.

Sur une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, tout a en effet bien commencé pour les Ouzbeks. Farrukh Sayfiyev allume le premier pétard. André Onana est obligé de s’employer pour limiter les dégâts. Vincent Aboubakar réagit ensuite avec un coup de tête sans danger pour le portier Utkir Yusupov (20e). Après une vingtaine de minutes équilibrées, mais sans but, le capitaine ouzbek, très remuant sur le front de l’attaque, fait chavirer le stade Goyang de Corée du Sud. Sur une sortie de touche, Nicolas Nkoulou s’en mêle les pédales dans le rond central. Eldor Shomurodov en profite pour lui chiper le ballon. L’attaquant de l’AS Roma déboule côté droit, et envoie un centre précis sur Khojimat Erkinov qui trompe ensuite Onana (1-0, 24e).

Des Lions désorganisés

Après la pause, l’Ouzbékistan pousse pour faire le break. C’est sans compter sur les ressources du Cameroun. Très physique, Georges Mandjeck envoie plusieurs ouzbeks au sol. Au point de se prendre un carton jaune. Dans les côtés, ce sont Nouhou Tolo et Enzo Ebosse qui font le job. Remplacés ensuite, leur sortie va offrir plus de perspectives à l’attaque ouzbèke. Eldor Shomurodov chauffe d’abord les gants d’André Onana (60e). Avant qu’Oston Urunov n’inscrive le but du break sur une action collective (2-0, 76e).

Si le capitaine des Lions a tenter de sauver les meubles quelques minutes plus tôt avec une frappe repoussée par le portier adverse (62e), l’équipe camerounaise ne s’est pas laissée abattre. Mais ni Bryan Mbeumo, ni Jean-Pierre Nsamé, ni Kunde Malong dont la frappe est passée près du poteau ne trouvent la faille. Les hommes de Rigobert Song tenteront de se reprendre en main le 27 septembre prochain. Ce sera contre la Corée du Sud, toujours en amical.