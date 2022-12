Enzo Ebossé et Christopher Wooh ont dû attendre que Nicolas Nkoulou et Jean-Charles Castelletto soient forfaits pour disputer leur premier match de Coupe du monde ce vendredi face au Brésil. Et ils ont répondu présent.

A quelque chose malheur est bon. Nicolas Nkoulou et Jean-Charles Castelletto étaient forfaits ce vendredi contre le Brésil. Une situation qui semblait difficile pour Rigobert Song, obligé de tester la paire Enzo Ebossé – Christopher Wooh dans l’axe de la défense camerounaise. Et contre toute attente, les joueurs de Udinese et du Stade Rennais ont réalisé une prestation XXL. Avec eux, c’est sûr, la relève est assurée.

Enzo Ebossé et Christopher Wooh ont en effet réalisé un match solide. Pas impressionnés par la qualité technique des Brésiliens, les deux défenseurs camerounais n’ont laissé aucune chance aux attaquants adverses. Gabriel Martinelli, Bremer et Anthony ont souvent dû frapper à l’entrée de la surface camerounaise pour éviter de les affronter au corps à corps.

Impressionnants physiquement, les deux jeunes Lions n’ont pas hésité à sortir des tacles parfaits pour sauver leur camp. A ce demander si avec eux, le Cameroun aurait encaissé un but face à la Suisse, et 3 autres contre la Serbie. Une chose est certaine, Nicolas Nkoulou peut enfin prendre sa retraite. Et peut-être pas seulement lui…