Aurélien Chedjou est un ancien Lion Indomptable qui a participé, aux côtés de Rigobert Song et de Samuel Eto’o, aux coupes du monde 2010 et 2014. Il connait donc les réalités du vestiaire. Si une loi non écrite et très respectée insiste sur le fait que l’on ne trahit jamais les secrets du vestiaire, il pense que:à l’on a un gros problème de management dans cette sélection.

Selon lui, s’il s’agit bien du problème qui lui vaut l’exclusion, c’est quand même léger. C’est que le gardien a fait valoir son point de vue dans les vestiaires, sans micro, sans caméra, dans le secret du regroupement. Cela se fait tout le temps dans tous les vestiaires du monde. Si l’on a préféré porter l’affaire devant le tribunal du public, c’est c;air que ça va aller dans tous les sens.

Voici les déclarations de Chedjou au micro de Canal +: