Je pense que André est un joueur important pour le groupe. Voilà. Je pense que l’administration a pris une décision. Nous sommes là pour nous focaliser sur le match du Brésil. Il va nous manquer, c’est vrai, mais « we need to look forward » comme je l’ai dit. Ça va aller, on l’espère.

(Sur son inconfort)… Non ça va. C’était juste des crampes; vu l’intensité du match, ce n’est pas du tout facile. On joue tous les 4 jours et j’espère que pour le prochain match, ça va aller.

(Ce que le ministre leur a dit) C’était un message d’encouragement, de ne jamais baisser les bras, de ne jamais lâcher. Je pense que nous avons donné le sourire pour Camerounais. J’espère que pour le match de vendredi ce sera la même chose. C’est vrai que c’est le Brésil. Il faut pas jouer avec la peur. Il va falloir être vigilant et concentré. On espère que le bon Dieu sera avec nous vendredi pour pouvoir rapporter la qualification.

Oui il faut absolument gagner. Il ne faut pas s’affoler…

Nouhou Tolo