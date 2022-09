Dans des pays normaux, seules les performances comptent dans la sélection des joueurs. La méritocratie est l’unique baromètre des sélections. C’est la raison pour laquelle un jeune surdoué peut coller au banc des expérimentés trop confortables. Et il n’y a aucun débat puisque tout le monde voit. Dans ces pays, aucun sélectionné ne joue dans les championnats mineurs. Aucun ne passe plus de temps sur les bancs de touche que sur les terrains. Tous ont de la qualité et chacun des critères de leur sélection est quantifiable. Armel Bella-Kotchap, impeccable depuis le début de la saison, est un jeune homme heureux. En pleine progression malgré son jeune âge, il devrait s’aligner pour la National Mannchaft. Il s’est certainement servi de la désillusion de Joel Matip pour se tenir loin des discours mielleux de la Fécafoot.

Hansi Flick a convoqué Armel Bella-Kotchap (20 ans) pour la première fois dans l’équipe nationale allemande. Si pas grand monde n’attendait cette sélection, le manager est très clair. « Nous voulons le voir dans notre cercle. Il s’est bien développé ».

Après 22 matches de BundesLiga avec Bochum, le défenseur central a été transféré à Southampton FC. Bella-Kotchap s’est rapidement imposé dans ce championnat. Il a livré toutes les minutes de tous les matchs de championnat, affichant des performances magnifiques. Mentionnons qu’il était jusqu’ici un membre des U21 allemands.

Cette sélection n’était pas attendue. C’est que les matchs contre la Hongrie et l’Angleterre sont les derniers matches de compétition avant la Coupe du monde. Ne sont invités que ceux qui ont de très fortes chances de figurer dans le groupe final de Qatar 2022. Cela tend à indiquer donc que Bella-Kotchap a de réelles chances d’être présent en Coupe du Monde !