Algérie - Côte d’Ivoire : Riyad Mahrez n’a pas envie de rentrer à la maison

« L’Afrique a un football particulier avec des conditions particulières, a confié l’ailier de Manchester City. Au niveau du jeu, je trouve que tout n’est pas à jeter. Il nous manque l’efficacité et je pense que parfois on est obligés de passer par là. Ça forge le groupe. On travaille la détermination et la tranquillité pour terminer nos occasions », explique t-il avant d’enchainer : « On a peut-être un peu plus de pression vu notre situation actuelle mais on l’a toujours eu. J’ai toujours eu un peu plus de responsabilité depuis 2016-2017. On a montré qu’on savait jouer avec cette pression. »

« On est prêts. Nous sommes motivés ! »

« À nous de le montrer encore demain, a-t-il expliqué. Ça sera un match ouvert avec deux équipes qui voudront gagner, en espérant qu’on gagne. »

« Je n’ai pas envie de perdre et rentrer chez moi, a annoncé le capitaine de la sélection nationale. Je crois en la qualification. Je ne peux pas vous dire qu’on va gagner mais je vous garantis qu’on va tout faire pour. Je suis confiant et j’espère rester ici plus longtemps. »

Concernant la préparation de cette rencontre capitale contre les Ivoiriens, Riyad Mahrez dira : « On est prêts. Nous sommes motivés. Toute la nation est dernière nous. Tous les feux sont au vert pour réussir et on mérite de passer. Mais on doit le montrer sur le terrain. On doit être prêts et rester focus. Gagner pour nous, pour notre pays et pour nos familles. »

« On doit être plus spontané dans le dernier geste »

Questionné au sujet des similitudes entre la rencontre de ce jeudi et celle de la dernière Coupe d’Afrique des Nations face à la Cote d’Ivoire, Riyad Mahrez a rappelé : « En 2019, c’était déjà un 1/4 de finale, on devait tous les deux gagner. Là c’est différent, ils sont déjà qualifiés. Ça sera un match différent avec d’autres calculs. »

« Le message est simple : on doit gagner, a-t-il enchainé. On a manqué d’efficacité, et on doit être plus spontané dans le dernier geste. Quand on est dos au mur, on ne doit pas trop parler, tout le monde sait ce qu’il a à faire. »

« Je ne peux pas l’expliquer (le manque d’efficacité, ndlr). Sur tous nos matchs avec Belmadi, on n’a pas réussi à marquer sur les deux derniers matchs uniquement. On doit plus travailler et plus frapper », a conclu l’attaquant des Verts.