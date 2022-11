Serie A : Enzo Ebosse et Udinese au ralenti

La mauvaise série se poursuit pour Enzo Ebosse et Udinese en Serie A. Le défenseur camerounais et son club ont concédé leur cinquième match consécutif sans victoire face à Lecce (1-1) vendredi, en ouverture de la 13e journée du championnat.

Udinese et Enzo Ebosse (11 matchs en Serie A cette saison) recevaient Lecce ce vendredi, en ouverture de la 13e journée du championnat italien de première division. Un match entre deux équipes dans des formes différentes. Lecce pointait à une décevante 17e place au coup d’envoi alors que l’Udinese pouvait revenir à 1 point du podium en cas de victoire. Mais dans un match serré, les deux formations se quittent sur un match nul (1-1). Le quatrième match nul d’une série de 5 sorties sans victoire.

Si le promu Lecce, aidé par un Samuel Umititi intéressant jusqu’à sa sortie sur blessure, avait ouvert le score par l’intermédiaire de Colombo, Udinese a fini par revenir en seconde période grâce à un but de l’attaquant portugais Beto. Le score ne bougera plus. Et ce point du match nul n’arrange finalement personne au classement.