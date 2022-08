La Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) n’a pas attendu pour savourer la victoire de son président Samuel Eto’o dans l’affaire qui opposait l’instance à son Assemblée générale de 2009.

En effet, ce mardi 23 août, le Tribunal Arbitral de Sport (TAS) a rendu une sentence d’accord parties dans la procédure TAS 2021/A/8456. L’instance basée à Lausanne a définitivement mis un terme à l’affaire ayant opposé pendant plus d’une décennie la Fédération Camerounaise de Football (Fécafoot) à certains membres de son Assemblée générale de 2009.

Le TAS a ratifié la Convention conclue le 31 mars 2022 par Samuel Eto’o et une faction de ladite Assemblée générale. Et conclue que la procédure arbitrale « est terminée et rayée du rôle du TAS ». Une bonne nouvelle pour l’instance faîtière du football camerounais qui n’a pas manqué de célébrer sa victoire. « La Fédération Camerounaise de Football remercie la majorité des membres de l’AG de 2009, qui ont contribué à rendre possible cette sentence dans un souci d’apaisement et de reconstruction du football camerounais. C’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour le football camerounais qui va désormais se jouer dans les stades et non dans les prétoires », a écrit le secrétaire général de la Fécafoot dans un communiqué publié dans la soirée.

Selon Blaise Djounang, « Le Président de la Fécafoot Samuel Eto’o salue cette sentence historique et lance un appel aux uns et aux autres à se mettre ensemble pour redonner au football camerounais toute sa grandeur ».