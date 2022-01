Camfoot.com, le site de référence du football camerounais souhaite élargir son réseau et recherche des correspondants, journalistes, stagiaires, pigistes. Vous avez une formation rédactionnelle et souhaitez enrichir votre expérience dans une équipe surmotivée, renouvelée ? Vous êtes un amateur du football et vivez au Cameroun ? Vous êtes étudiant ou étudiante en journalisme ?