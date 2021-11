Mon grain de sel : Le Stade d’Olembé ne sera pas prêt en Janvier. Soyons réalistes et concentrons-nous sur le plan B.

À moins de deux mois de la compétition et avec tout ce qu’il reste à faire pour permettre au futur Stade Paul Biya d’accueillir les cérémonies d’ouverture et de clôture de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, il va falloir constater que le temps n’est plus notre principal allié et se concentrer sur ce qui est encore sous notre contrôle.