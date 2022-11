Zambo Anguissa et Napoli, un rouleau compresseur permanent

C’était le duel de la saison en Italie avec l’affiche entre Atalanta et Napoli. Le dauphin espérait empêcher Zambo Anguissa et Napoli de prendre le large. L’on savait que la qualité du match serait d’un niveau très élevé. Cela a surpassé les attentes au plaisir des amoureux du football. Le dénouement fut jouissif pour le leader qui va revenir au score et l’emporter.

Le compteur affiche neuf victoires consécutives en championnat pour Anguissa et Napoli. Onze, depuis le début de la saison de Serie A, qui a vécu treize journées sur les trente-huit prévues jusqu’ici. Et Napoli, l’équipe qui a réalisé ces chiffres incroyables, a réussi à ne rien perdre, malgré quatre derbys livrés à l’extérieur et tous gagnés. Le succès à Bergame, s’ajoute à ceux de Milan, Lazio et Rome et fait de ce premier tiers du championnat de Luciano Spalletti un véritable chef-d’œuvre. Et le classement en témoigne : +6 sur Milan deuxième au classement, et +8 sur Atalanta.

Napoli a prouvé qu’il sait être génial même sans Kvaratskhelia, absent pour cause de blessure. Mais Zambo Anguissa revient progressivement au centre de l’attention comme le temoigne son match d’une qualité rare.

Ce samedi, Victor Osimhen est désormais le seul meilleur buteur de serie A. Il a inscrit le but égalisateur, avant de faire tout le travail pour que Elmas marque le but de la victoire, 1-2.