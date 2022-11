En interview à la CRTV lors du journal parlé de 19h30 ce samedi, le responsable de One All Sports ne se sent aucunement obligé de dévoiler les termes du contrat qui lie sa firme à la Fécafoot.

Il insiste cependant sur le caractère à long terme de ce partenariat et avoue qu’ils apprendront et s’ajusteront au fur et à mesure.