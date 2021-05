Young Boys : coup dur pour Jean-Pierre Nsamé

Le meilleur buteur de l’histoire de Young Boys Jean-Pierre Nsame sera absent pendant longtemps. Actuel leader au classement des scoreurs de la Super League suisse (19 buts), le Camerounais s’est déchiré le tendon d’Achille droit lors du match contre Lucerne (5 : 2) samedi au moment d’inscrire le but du 4-2. Le joueur de 28 ans va subir une opération dans les prochains jours et ne sera pas disponible pendant des mois, a annoncé son club.

Une mauvaise nouvelle pour le joueur, alors que le mercato approche. La blessure du Camerounais pourrait en effet refroidir bien de prétendants. « Dans le football, il faut être fort mentalement, a déclaré Nsamé au micro du site internet du club. Je regarde déjà l’avenir positivement et je veux revenir sur le terrain plus fort que jamais. J’attends déjà avec impatience le moment où je pourrai jouer à nouveau, d’autant plus que le stade de Wankdorf sera probablement à nouveau rempli de fans de YB ».