Deux Lions Indomptables vont s’affronter ce mercredi soir dans l’un des duels les plus attendus de la compétition. C’est dans le cadre de la première journée de groupe de l’UEFA Champions League. Le groupe C est décidément celui de la mort au vu du calibre des équipes en compétition. Si possible le duel Onana contre Choupo-Moting pourra aussi être un match de gueule entre les deux copains de la sélection.

UEFA Champions League 2022-2023 - Phase de groupe Inter 0 2 Bayern Munich

Si Bayern Munich a bien lancé sa saison, mais a quand même dû se contenter de deux matchs nul lors des deux dernières journées. Inter Milan a déjà subi deux revers en cinq rencontres. Et la prestation de leur capitaine et gardien de but, Samir Handanovič, est décriée par les supporters. Cela a amené le coach, Simeone Inzaghi, à réfléchir. Il donnera un premier départ cette saison à André Onana. C’est donc le portier des Lions Indomptables qui aura la lourde tâche de contenir la puissante attaque du Bayern Munich.

Choupo-Moting, qui revient de blessure et qui a raté l’inter-saison, sera aussi sur la feuille de match. S’il est certain qu’il ne sera pas titulaire, il pourrait faire son entrée en jeu dans les derniers instants du match. Ce sera seulement la seconde fois cette saison qu’il va pointer sur la feuille de match. Ce week-end contre Union Berlin, au vu de la situation, il n’a pas eu la chance d’être lancé dans la mêlée.

Inter Milan contre Bayern Munich, ou Onana contre Choupo-Moting, c’est à 20:00.