UEFA Champions League : Bayern Munich sans Choupo-Moting démolit Salzburg de Onguéné

Les fans des lions Indomptables auraient aimé voir une confrontation entre Jérôme Onguéné, défenseur central de Salzburg, et Eric-Maxim Choupo-Moting, attaquant du Bayern Munich dans un duel tout camerounais. Les entraîneurs des deux clubs en ont décidé autrement et ni l’un, ni l’autre n’ont pu démarré la rencontre dans le onze de départ. Si Salzburg a inscrit le premier but avant de se faire rattraper, et a inscrit l’égalisation du second but à la 66e minute, il n’a fallu que dix minutes pour que Bayern enfile quatre buts consécutifs sans replique.