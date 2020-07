Transfert : Steve Mvoué s’est officiellement engagé avec le club de football de Ligue 1 Toulouse FC

Au mois de juin 2019, le garçon a disputé ses premières minutes avec la sélection A des Lions indomptables, sous le coaching de Clarence Seedorf face à la Zambie, avant de disputer quelques mois plus tard la Coupe du Monde U17 au Brésil avec les Lionceaux.

Fils de Régine Mvoué, première capitaine de l’équipe nationale féminine du Cameroun, Steve Régis Mvoué rejoint un vestiaire haut-garonnais où figure déjà son frère, l’attaquant Stéphane Zobo. Capitaine régulier dans les équipes de jeunes de sa sélection nationale, notamment lors du réputé tournoi de Montaigu 2017, il connaît déjà l’environnement téféciste, ayant participé à plusieurs séances collectives ces derniers mois au sein du groupe professionnel violet.

Formé à l’Azur Star de Yaoundé et en contact permanent depuis plusieurs mois avec le TFC, le Camerounais devra toutefois patienter avant d’effectuer ses premiers matchs sous la tunique violette, devant se faire opérer d’une cheville.

La première réaction de Steve :

« C’est une grande joie pour moi de signer officiellement avec le TFC. Depuis longtemps, et même depuis ma première visite ici, j’avais cette envie de m’engager avec le club, et travailler avec des personnes que je connais et avec qui je m’entends très bien. Je veux maintenant me concentrer uniquement sur le terrain, et performer avec le club. Je vais d’abord devoir me remettre de ma blessure. Je serai patient, et je reviendrai encore plus fort ! »