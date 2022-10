Le Stade Rennais recevait Montpellier ce dimanche pour le compte de la 13e journée de Ligue 1. Christopher Wooh et Rennes sont sur une dynamique très positive depuis plusieurs journées. À l’inverse Enzo Tchato et les Héraultais inquiètent. Martin Terrier (15’), Arnaud Kalimuendo (23’) et Amine Gouiri (85’) ont marqué.

Revivez Rennes – Montpellier

Ligue 1 Rennes 3 0 Montpellier

Le Stade Rennais recevait Montpellier dimanche, pour le compte de la 13e journée de Ligue 1, et avait la possibilité de remonter sur le podium provisoirement, avant la rencontre du FC Lorient (face à Nice, 17 h). Les hommes de Bruno Genesio ont offert à leur public une nouvelle très bonne partition et se sont rassuré après la mauvaise deuxième période à Fenerbahçe (3-3, après avoir mené 3-0). Avec beaucoup de mouvements, d’intensité et de précision technique, les Rennais ont étouffé des Montpelliérains en grande difficulté.

Rennes n’a jamais vraiment douté dans cette rencontre, assumant pleinement son statut de favori dès les premières minutes. Les Rouge et Noir accumulaient 80 % de la possession de balle après un quart d’heure de jeu, temps fort qui s’est conclu par l’ouverture logique du score par l’inarrêtable Martin Terrier. Lovro Majer déposait un coup de pied arrêté sur la tête de l’ancien Lyonnais, qui trompait Kamara entre les jambes (1-0, 15’).

Un nouveau record pour Christopher Wooh et Rennes

Pas rassasiés, les Rennais poursuivaient leurs offensives et Benjamin Bourigeaud trouvait Arnaud Kalimuendo dans la surface pour le 2-0 (23’). La troisième passe décisive du milieu de terrain et le deuxième but de la saison de l’attaquant. Rennes insistait, puisque Xeka aurait pu alourdir la marque mais trouvait le poteau (27’). Longtemps inoffensif, Montpellier a eu sa plus belle occasion à la 69e minute de jeu, lorsque Khazri a contraint Steve Mandanda à sortir à sa rencontre pour réaliser la parade.

Finalement, le SRFC se mettait définitivement à l’abri dans les cinq dernières minutes du match, avec un but du troisième membre de son trio d’attaque, Amine Gouiri, servi par Martin Terrier (3-0, 85’).

Cette quatorzième rencontre sans défaite (Ligue 1 et Coupe d’Europe confondues) constitue un record pour le club à ce niveau. En effet, le Stade Rennais avait déjà atteint ce score de 14 matches d’affilée sans défaite en 1993-1994, mais en D2. Et avait fait encore mieux à quatre reprises entre 1980 et 1993, également à chaque fois en D2, avec un record absolu à 22 matches en 1988-1989 dont sept en Coupe de France (d’après une statistique Rouge Mémoire).