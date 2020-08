Qualifications UEFA Champions League : Nsame et Ngamaleu propulsent Young Boys au prochain tour

Les internationaux camerounais du club suisse de Young Boys de Berne ont débloqué le match contre le champion des Îles Féroé, mercredi soir au 2e tour de qualification de la Ligue des champions (3-1). Mais ce ne fut pas une tâche facile même si quand on parle de football, ces petits îlots de terre des Îles Féroé ne viennent pas spécialement en mémoire d’autant plus que tant le duel de mercredi soir face aux semi-professionnels de Klaksvik était déséquilibré sur le papier. En plus, le champion des Îles Féroé (et ses 6 internationaux) devait sa présence au Wankdorf à une victoire par forfait, son adversaire au 1er tour - Slovan Bratislava - ayant été frappé par plusieurs cas de coronavirus.