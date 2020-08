PSG : tout porte à croire que c’est vraiment fini pour Choupo-Moting

Après la défaite en finale de la UEFA Champions League dimanche dernier, le club de football de Paris Saint-Germain prépare la nouvelle saison. Si le capitaine des Lions Indomptables a pu jouer le Final8 de la compétition, il le doit à un concours de circonstance. Et c’est de la manière la plus puissante possible qu’il a porté à lui seul, l’instant de le dire, ce club en demi-finale de la compétition. Mais son entraîneur est un homme qui récompense le travail bien fait. Il l’a préféré en finale à son futur titulaire de la pointe de l’attaque, transféré à gros frais.