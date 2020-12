Portugal : Joel Tagueu double pour Maritimo et lui offre la victoire

Marítimo a remporté ce lundi le match de la onzième journée de la Liga NOS qui l’opposait à Rio Ave. Et pourtant, dès l’entame de la partie, c’est les locaux qui monopolisaient le ballon et prenaient le jeu à leur compte. Et ce n’est que logique lorsque Diego Lopes ouvre la marque dès la 14e minute. Si Maritimo s’est ensuite réorganisé, c’était d’abord pour ne pas prendre plus de but. Ensuite, ils ont commencé à lancer leurs attaques, en espérant trouver leur trident offensif.