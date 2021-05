Mercato : Choupo-Moting de retour en Ligue 1 ?

Le RC Lens prépare déjà la prochaine saison. Et pour l’heure, le club français recherche un attaquant expérimenté. Les dirigeants des Sang et or auraient coché le nom de Eric-Maxim Choupo Moting parmi ses options. Selon Le10sport.com, le Racing aurait pris quelques renseignements sur l’ancien parisien de 32 ans, en fin de contrat en juin avec le Bayern Munich, afin d’en savoir un peu plus sur les conditions salariales.

« Le RC Lens a pris des renseignements sur les tarifs contractuels espérés par le joueur, ainsi que sur ses intentions, indique le site internet. Côté lensois, on a bien évidemment conscience que la marge de manœuvre est très étroite, tant financièrement que sportivement. Il s’annonce en effet très difficile de convaincre Choupo-Moting, surtout si le Bayern Munich lui propose une prolongation de contrat, comme cela est évoqué dans les médias allemands ». Affaire à suivre donc…