L’attaquant de l’Union de Douala Blaise Ngoh vient de s’engager avec Qilwah Club en troisième division saoudienne.

Meilleur buteur des Unionais la saison dernière, Blaise Ngoh quitte le Cameroun pour s’offrir un nouveau challenge. C’est en Arabie Saoudite qu’il va poser ses valises. En effet, le jeune attaquant de 21 ans vient de signer un contrat de 3 ans avec Qilwah Club, une équipe évoluant en 3e division saoudienne.

Il n’a fallu qu’une saison et demie à Blaise Ngoh pour s’imposer en Elite one. Après avoir terminé meilleur buteur de son club au terme de la saison précédente, il fait face depuis ce début de saison à la concurrence deRoche Foning à la pointe de l’attaque des Nassaras Gamakai. Passé par N’Gaoundéré Fc et Stade de Bertoua, Blaise Ngoh a déjà passé sa visite médicale avec le club saoudien et est prêt à marquer de son empreinte la troisième division de ce pays.