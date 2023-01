Alors que le monde entier s’incline devant la mémoire de l’ancien milieu de terrain des Lions Indomptables Modeste M’Bami, la Fecafoot observe un silence surprenant.

Cinq jours déjà que la légende Modeste M’bami nous a quitté. Alors que les hommages affluent à travers le monde, du PSG à Marseille en passant par le Havre et Alméria en Espagne, la Fédération camerounaise de football n’a toujours pas rendu hommage à l’heure où cet article est mis en ligne, à celui-là qui aura fait les beaux jours des Lions Indomptables.

En effet, aucune publication sur les plateformes digitales de la Fecafoot ne fait allusion au décès de l’ancien marseillais. Ni sur Facebook, ni sur Twitter et encore moins sur Instagram. Aucun communiqué n’a circulé sur la question non plus. Samuel Eto’o a rendu hommage à Modeste M’Bami mais en qualité d’ancien coéquipier. Rien n’explique ce silence lorsqu’on sait ce que l’ancien milieu de terrain à apporter à la sélection fanion du Cameroun.

Une errance communicationnelle qui vient s’ajouter à la longue liste des bourdes communicationnelles de la Fédération camerounaise de football.