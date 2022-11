Ligue Europa : Ganago, Castelletto et Nantes tombent sur un titan

Deuxièmes de leur groupe avec le FC Nantes, Ignatius Ganago, Jean-Charles Castelletto et leurs camarades connaissent leur adversaire des barrages des huitièmes de finale de la Ligue Europa.

Les Canaris vont croiser la route d’une formation éliminée de la Ligue des Champions. Ce lundi, le voile a été levé sur l’identité du prochain adversaire d’Ignatius Ganago, Jean-Charles Castelletto et le FC Nantes lors des barrages des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ce sera Juventus.

Un énorme choc qui devrait ravir les joueurs du FCN et qui rappelle surtout des souvenirs aux supporters puisque les deux équipes avaient croisé le fer lors des demi-finales de la Ligue des Champions 1995-1996. Une double confrontation remportée la Vieille Dame (4-1, 2-3), vainqueur du trophée, son dernier dans la plus prestigieuse des épreuves continentales, quelques semaines plus tard.