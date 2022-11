Ligue Europa : Christopher Wooh et Rennes peuvent espérer

Arrivés deuxièmes dans le groupe B de la Ligue Europa, Christopher Wooh et le Stade Rennais sont fixés sur leur adversaire des barrages des huitièmes de finale de la compétition.

Le tirage au sort de ces barrages des huitièmes de finale de la Ligue Europa a été clément avec Christopher Wooh et le Stade Rennais. Arrivé deuxième dans le groupe B avec 12 points au compteur, le club de Ligue 1 affrontera à nouveau une équipe ukrainienne, à savoir le Shakhtar, après avoir écarté le Dynamo Kiev lors de la phase de poules. Un adversaire coriace mais plus abordable que d’autres pour la bande à Bruno Genesio. Les deux confrontations auront lieu les 16 et 23 février 2023.