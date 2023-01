Karl Toko Ekambi et Lyon ont encore concédé une défaite en Ligue 1 ce samedi face à Strasbourg et Gerzino Nyamsi (1-2), lors de la 19e journée du championnat.

Lyon et Karl Toko Ekambi n’y arrivent plus. Ce samedi, le club rhodanien a concédé une deuxième défaite en 3 matchs de Ligue 1. Le mérite revient à Gerzino Nyamsi et Strasbourg. Malgré une nette domination lyonnaise sous les yeux du nouveau propriétaire John Textor, l’envie était là mais pas la réussite, Strasbourg s’impose 1-2.

Même sans marquer, Lyon montrait des choses intéressantes dans cette rencontre. Mais dans le football, seuls les buts comptent. Strasbourg en a marqué 2 en 3 minutes (29e et 32e). Malgré la réduction du score par Lacazette (45e+1), les Gones ne se relèveront pas après ça. Huitième du classement, l’OL possède désormais 17 points de retard sur le podium. De son côté, Strasbourg profite de ce succès pour sortir de la zone rouge.