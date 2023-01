Le RC Lens n’a pas eu besoin du milieu camerounais Jean Onana pour vaincre l’AJ Auxerre (1-0) lors de la 19e journée de Ligue 1.

Trois jours après le nul à Strasbourg (2-2), le RC Lens a retrouvé le chemin de la victoire. Et dire que les Sang et or n’ont même pas eu besoin de leur milieu de terrain camerounais pour vaincre l’AJ Auxerre ce samedi, lors de la 19e journée de Ligue 1. C’est en effet depuis le banc de touche que Jean Onana, titulaire à Strasbourg, a assisté au succès des siens.

🎙️ #LeDébrief après #RCLAJA



💬 Franck Haise : « Le championnat est un marathon donc c'est bien de gagner les matchs moins flamboyants. »



💬 @samba_brice : « On s'attendait à ce type de rencontre mais on va retenir l'essentiel : les trois points. pic.twitter.com/ERGRBkB9ZW — Racing Club de Lens (@RCLens) January 14, 2023

Face à une vaillante équipe auxerroise, le RC Lens a donc décroché un dixième succès en dix matchs à domicile (1-0) ce samedi. Les Sang et Or reviennent provisoirement à trois points du leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain. Un résultat qui n’a pas été si simple à décrocher pour le dauphin du Paris Saint-Germain face au 18e du classement.