LDC : ce qui attend Moumi Ngamaleu et Nsamé

Young Boys va disputer la deuxième Ligue des champions de son histoire cette année. Et autant le dire : ce qui attend la bande à Jean-Pierre Nsamé n’aura rien d’une balade de santé. Le club champion de Suisse a été tiré dans le groupe F du premier tour. Nicolas Moumi Ngamaleu et ses coéquipiers vont affronter l’ogre anglais Manchester United, les redoutables Italiens d’Atalanta Bergame et le vainqueur de la dernière Ligue Europa, Villarreal. Passer le premier tour ressemble à une « mission impossible » pour le club suisse qui n’a cependant pas l’intention d’aborder chacun de ses matchs en victime résignée. Notons que la première journée se jouera les 14/15 septembre. L’UEFA confirmera toutes les dates exactes et les heures de coup d’envoi dans les prochains jours.

All set for the 2021/22 season ! 🤩 Which Champions League group are you most excited for ?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021