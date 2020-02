France : Oyongo et Montpellier ont reçu une claque

Paris s’est offert une promenade de santé ce samedi en fin d’après-midi pour son retour au Parc des Princes après cinq déplacements. Le PSG qui étrennait son 4e maillot, noir orné de bandes tricolores sur le poitrail, s’est imposé 5-0 et porte son avance sur Marseille à 13 points, avant la rencontre des Olympiens à Bordeaux dimanche soir.

Le club parisien a joué presque tout le match en supériorité numérique face à une équipe qui a même terminé à 9 après une énorme faute sur Kimpembe en toute fin de rencontre. Paris retrouvera la Ligue 1 dès mardi à Nantes avant de recevoir Lyon dimanche 9 février dans une sorte de répétition à 10 jours de Dortmund.

Ce qu’il faut retenir

Difficile de tirer des conclusions définitives de cette rencontre tant Montpellier s’est sabordé. Paris a démarré fort, certes, et il avait déjà marqué un but refusé pour un léger hors-jeu de Mbappé quand Pablo Sarabia a ouvert la marque. L’Espagnol, préféré à Icardi ou Cavani, a profité d’un tacle mal ressorti par Le Tallec pour placer une excellente frappe plongeante sous la barre de Dimitry Bertaud (8e).

Il semble que c’en était déjà trop pour l’habituel gardien remplaçant (Rulli était suspendu), qui s’est fait expulser pour un arrêt… à 30 m de ses buts sur une superbe ouverture de Di Maria contrôlée par Mbappé devant lui (19e). Comme s’il n’avait pas assez aidé le PSG, le MHSC a inscrit le troisième but contre son camp, juste après le 2e but parisien, signé Di Maria : sur un corner de l’Argentin, Savanier a dégagé dans le visage de Congré avant que le ballon ne finisse dans les filets (43e)…

En deuxième mi-temps, Mbappé et Neymar se sont lancés dans un numéro de duo. La troisième tentative a été la bonne, après une offrande de Mbappé gâchée par Neymar (47e) et vice-versa (49e). Neymar, avec ses cheveux roses, a lancé le Français plein axe. Celui-ci a éliminé le gardien d’une feinte de frappe du pied droit, avant de marquer tranquillement du gauche (57e). Les deux compères étaient aussi à la manœuvre sur le 5e but, encore aidés par une pluie d’erreurs héraultaises. Neymar a glissé à Mbappé dont la frappe a été repoussée sur Kurzawa par le gardien (65e).

Dans cette démonstration, certaines attitudes parisiennes ont surpris, même si Montpellier a joué très, voire trop musclé. En première mi-temps, Tuchel et Neymar ont reçu des cartons jaunes pour contestation. Le Brésilien, critiqué dans la semaine par Andy Delort, a semblé très énervé toute la fin d’après-midi. Son avertissement lui a été adressé après avoir invectivé l’arbitre. Des protestations qu’il a poursuivies dans le couloir des vestiaires en lançant une gourde, quelques instants après s’être fait mal au dos en fin de première mi-temps.

C’est avec un grand sourire et en écoutant Tuchel qui chuchotait à son oreille, que le Brésilien est revenu sur la pelouse après la pause.

Le deuxième épisode s’est déroulé sans souci jusqu’à la sortie de Mbappé qui s’en est pris à Thomas Tuchel très ostensiblement. Autant d’emportements sans doute évitables dans une telle soirée qui aurait fini sur une meilleure note si le 199e but de Cavani, pour le PSG n’avait pas été refusé pour hors-jeu. Pour son retour après un mercato agité, le Matador a été ovationné dès son entrée à la 69e minute.