Le match se jouait à Monaco, au mythique stade de Louis II ce samedi. Pourtant en difficulté en Ligue 2, Younoussa et Rodez vont renverser Monaco dans ses propres installations après avoir été mené 2-0.

Le scénario est simplement rocambolesque. Tout semblait plié tant Monaco dominait la situation. Malgré un bloc défensif bien en place, les percussions des monégasques destabilisaient la défense de Rodez. Si bien que dès la 23e minute, Maghnes Akliouche, d’une frappe surpuissante, ouvre le score.

Monaco va doubler la mise à la 37e minute lorsque Wissam Ben Yedder trouve le fond des filets.

Quelques minutes avant la mi-temps, Rodez va trouver une faille. Et c’est Joseph Mendes qui va inscrire un but qui va redonner espoir. On jouait la 43e minute. L’espoir est donc permis.

Requinqués après la pause, Rodez est mieux organisé et le camerounais Younoussa contrôle son onffensive. Le jeu devient plus équilibré, puis Rodez se créé des situations intéressantes. En fin de rencontre, sur un corner, la balle traîne en pleine surface. Aymen Abdennour égalise sur une reprise de volée.

Aucun but ne sera plus inscrit. Il faut aller à la séance de penalty. Rodez rate son second tir. Lors du cinquième, la pression se fait forte et Monaco propulse le siens dans les airs. Rodez marque le sien. Avec l’arrêt du gardien de Rodez sur le sixième tir monégasque, l’ouverture est là. Et Rodez ne rate pas son coup.

Younoussa et Rodez se qualifient ainsi pour les seizièmes de finale de la Coupe de France.