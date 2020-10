Claude LeRoy se désole de l’antipathie des français pour Choupo-Moting

Pour Claude LeRoy, « En Allemagne, on respecte énormément Eric Maxim Choupo-Moting. J’ai suivi une émission où ils ont reconnu la qualité et l’état d’Esprit du joueur. Par contre en France, j’étais choqué après tout ce qu’il a subi. Il n’y a qu’en France qu’on se voit plus intelligent que tout le monde. J’étais très étonné de voir Choupo Moting à ce niveau au Bayern. En France, je me rappelle que sur des plateaux, on l’a traité de tous les noms à cause d’une seule action. En Angleterre, Choupo est respecté, en Allemagne il est respecté et surtout au Cameroun, il est respecté et est le capitaine. Ce n’est qu’en France on le critique, c’est pathétique »