Choupo-Moting tranche le débat lors du match entre PSG et Sochaux

Emmenés par Eric Maxim Choupo-Moting, Pablo Sarabia et Arnaud Kalimuendo, les Rouge et Bleu ont affiché d’entrée de jeu leur intention de mettre les crampons sur le ballon. Difficile alors, pour les Sochaliens de passer la ligne médiane. La première opportunité parisienne a d’ailleurs été la bonne. Eric Maxim Choupo-Moting a profité d’une mésentente entre Florentin Pogba et Maxence Prévot pour ouvrir le score d’un plat du pied parfait (1-0, 15e).

Une autre occasion, au terme d’un beau mouvement collectif initié par Pablo Sarabia et Choupo-Moting, aurait pu permettre à Colin Dagba d’enfoncer le clou (25e) tandis que Leandro Paredes voyait son penalty arrêté dans la foulée par Maxence Prévot (26e). De son côté, Keylor Navas a continué de veiller au grain, notamment sur une frappe de Ndour (39e).

La configuration n’a pas changé au retour des vestiaires, hormis dans les cages franciliennes, où Sergio Rico a pris place, et sur le bras de Leandro Paredes, qui a hérité du brassard de capitaine. Mêmes intentions pour les Parisiens, qui ont poussé le gardien sochalien à intervenir à plusieurs reprises face à Pablo Sarabia (48e), Arnaud Kalimuendo (49e) ou encore Eric Maxim Choupo-Moting (52e).

Vaillants, les Lionceaux ont tenté eux aussi de forcer le verrou parisien, sans parvenir à faire vaciller les défenseurs de la capitale. A l’heure de jeu, Bernat, Herrera, Dagba et Paredes ont laissé place à Kays Ruiz, Idrissa Gueye, Mitchel Bakker et Timothee Pembele. Ce dernier s’est d’ailleurs signalé par une belle incursion sur son côté (67e).

Au terme de la rencontre, c’est une équipe composée de 8 joueurs U19 qui évoluaient sur le rectangle vert pour tenir ce score… Après une ultime frappe d’Idrissa Gueye, c’est finalement sur ce résultat (0-1), que les Parisiens se sont imposés, avant de retrouver la scène européenne.

Ils se rendront dès samedi au Portugal, pour un stage qui débutera à Faro, et qui les emmènera jusqu’à Lisbonne, où ils se confronteront à l’Atalanta Bergame mercredi prochain, en ouverture du Final 8 de la Champions League.