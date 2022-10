André Onana et Inter seront sur le vert ce mercredi, à 18h45, pour le compte de la cinquième journée du groupe C de la Ligue des champions. Après le nul à Barcelone et la victoire du Bayern contre Plzeň, Inter est dans une position favorable au classement.

Une victoire à San Siro contre l’équipe tchèque va qualifier les Nerazzurri pour les huitièmes de finale. Et le résultat de Barcelone-Bayern, qui se jouera à 21h00, n’y changera rien. En effet, en cas d’égalité de points avec Barcelone, les affrontements directs en faveur des Nerazzurri (1-0, 3-3) donneraient l’avantage à l’équipe d’Inzaghi.

André Onana et Inter pourrait encore se qualifier pour les huitièmes de finale même s’ils ne gagnent pas. Il va suffire d’obtenir le même résultat que Barcelone.

Pour Michael Bilek, l’entraîneur de Viktoria Plzen,

« Nous n’avons rien à perdre : l’Inter joue pour le prochain tour, donc nous irons sur le terrain l’esprit dégagé. Nous sommes capables de jouer des matchs de grande qualité même si nous savons que ce sera un match très difficile. Nous avons une équipe solide qui a confiance en ses moyens. Au match aller on n’a pas bien fait en première mi-temps. On a laissé l’Inter nous écraser. Nous avons retenu la leçon, nous ferons certainement mieux. » Michal Bílek – Entraîneur Viktoria Plzen

André Onana pourrait une fois de plus être dans les buts ce soir.