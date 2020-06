BundesLiga : Mayence de Kunde Malong surprend Dortmund

Le football n’est véritablement pas une discipline théoriquement scientifique. Ce mercredi, Mayence se déplaçait sur la pelouse de Dortmund, avec sa sélection de jeunes joueurs triée sur le volet. C’est cette équipe qui a failli éliminer le PSG de Neymar et Choupo-Moting lors des huitièmes de finale de l’UEFA Champions League plus tôt cet hiver et a même remporté le match aller, 2 buts contre 1. L’entraîneur de Mayence a peut-être compris, contrairement au dernier week-end que pour gagner, il fallait avoir d’entrée sur le terrain l’international camerounais.