Suisse : Moumi Ngamaleu primé pour avoir inscrit le plus beau but de l’année 2020

La Suisse a mis à l’honneur deux internationaux camerounais. Il faut dire qu’ils sont véritablement ce que la Suisse a de meilleurs à leur poste respectif. Si Jean-Pierre Nsamé, qui n’est plus à présenter, est un renard des surfaces, mais aussi doté d’une intelligence de jeu hors norme, il dispose à ses côtés, d’un fabricant de jeu. Et quand il s’agit de marquer, Nsamé n’a pas son pareil. Lors des awards du Football Suisse, le plus beau but de l’année fut celui de Nicolas Moumi Ngamaleu, inscrit le 23 février à Saint-Gall lors d’une rencontre qui est restée comme la plus belle disputée en 2020.