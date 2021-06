James Léa-Siliki : « j’ai toujours voulu intégrer les Lions »

« Je suis très heureux d’être là pour la première fois avec les Lions Indomptables. J’ai rencontré des gens que je n’avais pas vu depuis un moment. Ça m’a permis de m’intégrer petit à petit, après j’ai découvert tous les autres qui m’ont très bien accueilli.

D’après j’ai eu la présélection et j’ai aussi régulièrement eu le coach qui suivait mon évolution, parce que j’ai eu une saison un peu compliquée. On a beaucoup discuté et après il m’a appelé pour me confirmer que j’allais être retenu en sélection. j’ai fêté ça avec ma famille.

Franchement, je n’avais pas d’appréhension. Je voulais venir, montrer ce que je sais faire en gagnant au maximum la confiance du coach et du staff. J’ai toujours aspiré à rejoindre ce groupe depuis longtemps. Je pense que le groupe a un bon niveau technique et physique aussi ; je crois que je suis dans la moyenne, il va falloir vite se mettre au niveau ».