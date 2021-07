CAN 2021 : Onana gardien N°1 ? Conceiçao répond

Antonio Conceiçao n’envisage pas de se passer des services du gardien de l’Ajax Amsterdam. Même s’il n’a pas jouer depuis février en raison de sa suspension, André Onana sera de retour sur les pelouses en novembre et devrait avoir l’occasion de confirmer à nouveau. Et de revenir en sélection nationale en vue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) prévue en janvier – février 2022 au Cameroun. Mais avec quel statut ?

« C’est un gardien qui est courtisé par beaucoup de clubs, a confié le technicien portugais, au micro de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot). On va voir son futur. On ne peut pas se donner le luxe d’avoir un joueur au top niveau mondial, et ne pas compter sur lui. C’est un élément important du groupe, mais ça ne veut pas dire qu’il va être titulaire ou pas ». Mais déjà, il faut espérer que le contrat du technicien sera prolongé. Antonio Conceiçao est en effet lié au Cameroun jusqu’en septembre 2021.