CAN 2021 : Didier Drogba voit la Côte d’Ivoire en demi-finale

« L’Algérie va défendre son titre. On a aussi la Sierra Leone et la Guinée Equatoriale qui ont fait un très bon parcours. Enfin, il y a la Côte d’Ivoire qui est une très grande nation du football. Les Éléphants feront tout pour arriver au dernier carré, et peut-être remporter le trophée.

Je pense que le tirage au sort en lui-même est assez homogène. Lors d’un tournoi, toutes les équipes veulent remporter le trophée. En tout cas, que le meilleur gagne. J’espère que ça sera la Côte d’Ivoire.

Il y a quelques années, tout le monde se plaignait que malheureusement le Cameroun n’organise pas la CAN à temps. Et puis aujourd’hui, on a des installations exceptionnelles, à la hauteur de ce qu’on peut voir en Europe, lors des grandes compétitions internationales. Donc, on a rien à envier à ces grandes nations de football. Au contraire, on gagnerait vraiment à prendre exemple sur ce qu’a construit le Cameroun aujourd’hui ».