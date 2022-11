Elite One : une 5e journée riche en victoires et en buts

Pas de changements à la tête des classements du championnat national de première division du Cameroun, malgré une cinquième journée riche en victoires et en buts. Colombe et Bamboutos restent leaders des groupes A et B de la compétition.

En effet, sur les dix rencontres au programme ce Dimanche 6 novembre 2022, sept se sont soldées sur une victoire, contre trois nuls seulement. Exceptés Fovu de Baham et Union de Douala qui se sont séparés sur un score vierge de zéro but partout, les attaquants des autres formations se sont montrés particulièrement réalistes. Au total, 21 buts ont été enregistrés dont 2 pour le Canon Sportif de Yaoundé qui a remporté une deuxième victoire consécutive face à Stade Renard (2-1).

Le club phare de la capitale du Cameroun grimpe ainsi la deuxième place au classement dans le groupe A, derrière Colombe du Sud (11 points), vainqueur de FC Djiko (2-1). Dans le groupe, Bamboutos de Mbouda (12 points) garde aussi son fauteuil de leader, bien qu’ayant un match en retard.

Résultats de la 5e journée

Canon 2-1 Stade Renard

Avion 1-0 PWD

Fovu 0-0 Union

Feutcheu FC 1-2 Colombe

Fauve Azur 1-1 Gazelle

Yong Sport 2-1 Fortuna

Aigle Royal 0-1 Eding

Astres 2-2 Dragon

FAFOOT 2-1 Apejes

UMS 1-0 Renaissance