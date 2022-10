On joue la 21ème minute de jeu au Stade de la Réunification de Douala. Union Sportive vient d’encaisser et est embouteillé par Astres. Mais une perte de balle au milieu de terrain va relancer le match. Joe Patten est à l’initiative. Il fonce rapidement vers le but adverse. Mais avant d’être rattrapé par la colonne de Astres qui se dirige vers lui, il décroche un laser. Le gardien Junior Nlend ne peut rien. Quel but!