Elite One : match nul pour le match inaugural

La saison 2022-2023 de la MTN Elite One a été lancée ce samedi soir au Stade de la Réunification de Douala. Dans ce match qui opposait Astres FC à Union Sportive de la même ville, Douala, le gratin sportif était bien présent. Contrairement à la finale de la Coupe du Cameroun, c’est une foule moyenne qui a pris d’assaut la cuvette de Bépanda.

Il faut dire que même si les clubs en présence jouaient sur leur terrain et dans leur ville, ils n’ont pas réussi à mobiliser en nombre.

Sur le terrain, c’est un Samuel Eto’o Fils tiré à quatre épingles qui s’est posé en vedette. Le Président de la Fécafoot a d’ailleurs donné le coup d’envoi protocolaire. Si en coulisses, les clubs, par l’intermédiaire de leur association, l’ACEC, ronronnent du fait que l’on masque les problèmes, ils ne veulent pas encore aller au bras de fer.

Il y a toujours des sommes des subventions de la saison dernière, en millions de FCFA, qui restent à recouvrer. Les montants qui devaient être octroyés avant le début de la campagne n’ont pas été versés non plus. Les clubs s’agacent mais commencent à se questionner si le Président Samuel Eto’o sera capable de tenir à ses promesses.

Les homologations de la dernière saison n’avaient pas été finalisées, ni même les reglements des championnats. Heureusement. La Fécafoot a rapidement bougé et un Comité d’Urgence, tenu en lieu et place du Comité Exécutif, s’est réuni à la hâte le 12 octobre et a tout validé.

La saison a ainsi donc pu commencer avec ce premier match inaugural qui s’est terminé sur un score de parité.

C’est Astres de Douala qui a rapidement pris le jeu à son compte. Jules Kooh va ouvrir le score à la 11e minute. Mais cela ne tiendra qu’une dizaine de minute puisque Union de Douala va égaliser. Des trente-cinq mètres, Joe Paten va niveler la marque.

Le match continuera son chemin de manière lancinante. Cependant, aucun but ne sera plus inscrit.

C’est donc un score de parité qui a sanctionné le premier match de la saison.

La suite de la journée se déroulera ce dimanche.